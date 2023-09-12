Филипп Киркоров обнажил пресс перед Ксенией Собчак в клинике Тимура Хайдарова. Об этом сообщает StarHit со ссылкой на шоу «Осторожно: Собчак».

Скандал пластического хирурга и певицы Славы набирает обороты. Собчак посетила клинику Тимура, чтобы взять интервью и узнать его мнение о конфликте. Находясь в учреждении, Ксения встретила звездного клиента врача — Филиппа Киркорова. Артист похвастался перед журналисткой новым телом и рассказал о работе с Хайдаровым.

По мнению Филиппа, он — «лучшее создание» Тимура. Певец отметил, что его новая внешность — это достижение хирурга, у которого «золотые руки».

«Тимур — художник, только не от слова «худо»», — высказался Киркоров.

Как выяснилось, исполнитель хита «Зайка моя» решился на пластику из-за комплексов по поводу полноты. В один момент Филипп решил, что нужно соответствовать молодежи, которая его окружает. После проведенной манипуляции певец заново полюбил себя и начал «кайфовать от жизни».

При этом Киркоров отметил, что Тимур боялся связываться с ним из-за большой популярности. «Зато теперь его знает вся страна, он номер один», — резюмировал Филипп.

Собчак оценила преображения артиста и отметила, что его пресс «хочется трогать».

Ранее мы писали о том, что Филипп Киркоров с трудом стоит на ногах после пластической операции. Подробности смотрите в этой статье.