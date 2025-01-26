«Тимур был женат, я была в отношениях»: Катя Кабак рассказала о начале романа с Родригезом

Катя Кабак рассказала, как начинался их роман с Тимуром Родригезом. Об этом она сообщила в журнале «Караван историй».

В 2023 году стало известно о разводе Тимура Родригеза с женой Анной Девочкиной. Супруги расстались после 16 лет совместной жизни. Почти сразу же после развода рядом с шоуменом появилась другая женщина — 34-летняя актриса Катя Кабак.

Знаменитость рассказала, что еще до развода Родригеза общалась с ним.

«Мы знакомы с Тимуром 15 лет. У нас очень много общих знакомых. Нам всегда было легко общаться. Мы хорошо понимали друг друга, оказались на одной волне. Тимур был женат, я была в отношениях, потом вышла замуж», — заявила она.

Кабак уверяет, что между ней и шоуменом роман начался уже в тот момент, когда брак Родригеза нельзя было спасти.

«Определенный период мы не виделись. Каждый занимался своей жизнью и карьерой. В позапрошлом году как обычно я позвонила поздравить его с днем рождения, и в этом разговоре мы договорились наконец-то увидеться. На момент встречи Тимур уже почти полгода, как расстался с женой», — рассказала она.

Актриса добавила, что после этой встречи их отношения еще долгий период были дружескими.

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