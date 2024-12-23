«Перестала дышать»: новая возлюбленная Тимура Родригеза спасла жизнь маленькой дочери

Актриса Катя Кабак призналась, что спасла жизнь пятилетней дочери Кристине. Девочка сильно подавилась, но ее мама не растерялась и быстро оказала ей первую помощь.

По словам Кати, они с дочкой, как и обычно, сели ужинать. Однако в какой-то момент еда застряла в горле Кристины.

«Сегодня за ужином я спасла свою дочку. Она подавилась и перестала дышать», - поделилась новая возлюбленная певца Тимура Родригеза.

Несмотря на то, что ситуация была очень страшная, Катя смогла сохранить «холодный ум». Она вспомнила, чему ее учили на курсах первой медицинской помощи, взяла себя в руки и спасла дочь.

«Если честно, я считаю, что вместо таблицы умножения люди должны знать, как оказывать первую помощь. Год назад я прошла курс первой помощи. И сегодня я бесконечно благодарила себя за этот выбор. После Нового года хочу повторить все знания», - заявила Кабак.

Отметим, что о личной жизни актриса говорить не любит. Однако в этом году она рассекретила отношения с Тимуром Родригезом. Ради юмориста она развелась с мужем.

Ранее Тимур Родригез признался, что тяжело переживает развод.