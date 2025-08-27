«Тимур будет менять памперсы?»: мать Тимати ответила, почему рэпер месяц веселится без Валентины Ивановой

Мать рэпера Тимати ответила на вопрос в соцсетях, почему рэпер месяц веселится без Валентины Ивановой, пока она находится одна с новорожденным. Симона Юнусова сообщила, что певец должен обеспечивать семью и уехал ради заработка.

«Валя не одна. Вы предполагаете, что Тимур будет кормить грудью и менять памперсы? Мужчина должен обеспечивать семью», - написала Симона.

На уточняющий вопрос, что такого в смене памперсов отцом, она сказала: «Вообще ничего особенного, если у него есть свободное время».

Также Симона опровергла, что ее внуки «рождены от блуда». Мать Тимати сказала, что дети появились от любви.

На еще один вопрос, почему певец надолго уехал от ребенка и своей девушки, Симона написала: «Потому что это его работа и заработок».

Подписчики поинтересовались, почему Иванова не показывает родителей и знакома ли Симона с ними, на это мать музыканта заявила, что знакома.

Юнусова мечтает еще о внуках. Почему ее сын готов заводить детей, но не женится, Симона обсуждать не стала.

Также она рассказала, что перерезать пуповину во время родов Ивановой предложил врач.

Ранее Иванова сказала, что ей повезло со свекровью и назвала Симону «лучшей».