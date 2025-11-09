Тимур Бекмамбетов, Данила Козловский и Артем Шейнин: Мария Погребняк спросила у ИИ, за кого ей стоило выйти замуж

Блогер Мария Погребняк обратилась к искусственному интеллекту за советом. Она поинтересовалась у ИИ, за кого ей стоило выйти замуж по его мнению.

Избранником Марии, как решила программа, может быть кто угодно: ученый, врач, архитектор, винодел. Однако этот человек должен сгорать от идеи, а не от количества лайков.

В качестве конкретных кандидатов ИИ предложил трех мужчин: режиссера Тимура Бекмамбетов, актер Данилу Козловского и тележурналиста Артема Шейнина.

«Тимур Бекмамбетов привлекает своей творческой вселенной, в которой можно укрыться от обыденности. Данила Козловский — той самой старой школой мужской ответственности и харизмы, которая, кажется, уже стала дефицитом. А Артем Шейнин — интеллектом и способностью быть скалой», — привела ответ ИИ в своем Telegram-канале mariapoga_ блогер.

