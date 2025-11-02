«Приходится быть сильными из-за мужчин»: Мария Погребняк отреагировала на слова Милоша Биковича о женщинах

Мария Погребняк отреагировала на интервью Милоша Биковича, в котором он порассуждал о свободе женщин. В своем Telegram-канале модель заявила, что женщинам «приходится быть сильными» из-за безответственных мужчин.

В новом интервью Милош Бикович поразмышлял об отношениях между мужчиной и женщиной. По мнению актера, представительницы прекрасного пола из-за давления общественности запутались в своих желаниях и утратили свободу.

«Женщине говорят: „Ты должна быть свободной!“ И она работает с утра до ночи, заявляя: „Ты не будешь мне приказывать“. Но ее натура шепчет: „Как же мне нравится, когда он знает, что хочет“. Она оказывается в плену противоречий, думая, что свободна. Но это не свобода», — заявил Милош Бикович.

Звезда фильма «Холоп» призвал женщин выбрать, кем они хотят быть – феминисткой, борющейся за справедливость, или принцессой, оберегаемой любимым мужчиной.

«Нельзя быть феминисткой сегодня, а завтра — принцессой, которая нуждается в защите», — отметил артист.

Высказывание Милоша Биковича не оставила без внимания Мария Погребняк. Блогер подчеркнула, что большинству современных женщин хотелось бы быть слабыми и положиться на мужчину, но им не встречаются спутники, которым можно полностью довериться. Именно поэтому, по мнению бизнесвумен, девушки учатся быть сильными.

«Конечно, большинству хочется быть принцессами, только где взять такое количество рыцарей, которые даму сердца будут оберегать, защищать и добычу в дом нести? К сожалению, из-за поведения мужчин, их неспособности брать на себя ответственность и стремления лишь подавлять женщинам приходится быть сильными. Им приходится уметь и коня на скаку остановить, и в горящую избу войти при необходимости», — высказалась Мария Погребняк.

Подписчицы поддержали позицию модели: «Рыцари где-то потерялись», «Принцессы тоже могут быть сильными».

