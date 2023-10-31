Тимур Батрутдинов рассказал о неудачной попытке построить отношения на телешоу

Юморист и шоумен Тимур Батрутдинов по-прежнему пытается найти свою вторую половинку. Артист принимал участие в разных шоу, в том числе на эту тематику, но так и не обрел семейного счастья. Об очередной неудачной попытке член Comedy Club рассказал гимнастке Ляйсан Утяшевой во время YouTube-шоу «Дерзкая готовка».

По словам комика, он рассматривает в качестве потенциальной избранницы любую девушку, поэтому старается никогда не ссорится с представительницами женского пола. В этом году Батрутдинов принял участие в очередном шоу, на котором попытался завести романтические отношения с 25-летней Ангелиной Татарченковой. Артист встретил ее на экстремальном проекте «Выжить в Дубае».

Ангелина настолько понравилась шоумену, что тот даже заговорил о детях и свадьбе. Однако девушка не ответила звезде взаимностью.

«Я просто очень глупо в данной ситуации себя почувствовал. Мне как будто холодной водой в лицо плеснули, на место поставили», — рассказал Тимур.

Ранее сообщалось, что новая возлюбленная рэпера Тимати Валентина Иванова скрывает свой возраст. Журналисты выяснили, что девушка лукавит, когда говорит на эту тему.