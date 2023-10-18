Super: невеста Тимати Валентина Иванова скрывает свой настоящий возраст

Споры по поводу возраста новой возлюбленной рэпера Тимати Валентины Ивановой не утихают до сих пор. Недавно у модели был день рождения, и она утверждала, что ей исполнилось 20 лет. Однако журналисты провели расследование и нашли доказательства, что спутница Тимура Юнусова (настоящее имя Тимати) на самом деле лукавит.

Валентина максимально почистила информацию о себе в социальных сетях. Но порталу Super удалось выяснить, что в 2013 году Иванова, согласно приказу о зачислении, поступила в Санкт-Петербургский государственный технологический институт. У нее были одни из самых низких баллов среди поступивших.

Журналисты узнали, что девушка состоит в закрытых сообществах ее группы и факультета ВКонтакте. Одногруппники девушки, чьи имена есть в приказе, есть в списке друзей Валентины и лайкают ее фото.

Помимо этого, известно, что Валентина — модель и сотрудничала с агентством Select Managment. В сообществах организации удалено большинство публикацией с Ивановой. Но все же удалось выяснить, что в 2014 году Валя уже ходила по подиумам на модных показах и не выглядит как 11-летняя. На фото, датируемых 2016 годом, ей никак не может быть 13 лет.

По информации журналистов, в июне этого года Валентина зарегистрировала ИП. Согласно выписке из ЕГРН, Иванова родилась 15 октября 1993 года. Выходит, что предположения подписчиков были верны — девушке действительно 30 лет.

На днях Валентина спровоцировала слухи о скорой свадьбе с Юнусовым. Она вышла в свет с бриллиантовым кольцом на безымянном пальце и буквально сияла от счастья. Более того, не успели фанаты переварить эту новость, как появилась новая. На фото с прошедшего открытия ресторана Тимати и Егора Крида в Москве у Ивановой был заметен округливший живот. Теперь в Сети активно обсуждают возможную беременность модели.