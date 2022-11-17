Тимур Батрутдинов не может найти невесту из-за трудных отношений с мамой

44-летний комик Тимур Батрутдинов мечтает о семье, но выстраивать долгие отношения у него не получается. Психолог Елена Масолова рассказала, в чем причина проблемы.

«В раннем детстве его мама не смогла сформировать с ним эмоциональную надежную привязанность», - объяснила она.

По словам психолога, такая ситуация не редкость, ведь молодые мамы не всегда находят эмоциональный ресурс, чтобы сразу стать ребенку надежным партнером.

Это формирует так называемую избегающую привязанность. Она проявляется в том, что во взрослом возрасте получается вступать только в короткие отношения – при появлении романтических чувств человек пугается и прекращает общение, заводит новый роман. Это делается, чтобы уменьшить тревогу.

Ранее Батрутдинов объяснил, почему ему нравится жить в одиночестве. Он считает, что с женитьбой «подурнеет» и перестанет заниматься собой.