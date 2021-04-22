Тимур Батрутдинов объяснил, почему не торопится жениться
Фото: Global Look Press
43-летний Тимур Батрутдинов, который до сих пор не женат, в эфире «Ошуительного Хоу» рассказал, почему ему так нравится жить в одиночестве.
Ранее Тимур уже попытался найти себе невесту и пришел на проект «План Б», где рассчитывал обзавестись возлюбленной. На всякий случай он даже пообещал жениться на Ольге Бузовой, если не найдет ту самую. С Ольгой, однако, тоже не сложилось — вместо романа с Батрутдиновым она улетела отдыхать вместе с другим мужчиной, Давидом Манукяном.
В рамках шоу Батрутдинову подобрали новый стильный образ, который по достоинству оценили его коллеги — Гарик Харламов и солистка Little Big Софья Таюрская. Тимур появился в шелковой рубашке и костюме.
Однако сам Тимур пообещал, что это ненадолго.
«Как только женюсь, мне кажется, сразу подурнею. Перестану заниматься собой», — заявил он.
Это, судя по всему, и стало веским поводом, чтобы не связывать себя серьезными отношениями — Батрутдинова все устраивает так, как есть сейчас.
Фото: Global Look Press
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