Тимати захотел приобрести новый автомобиль

Музыкант выложил видео со спортивным автомобилем черного цвета. Салон иномарки выполнен в красных оттенках.

«Отдают недорого, брать?» — спросил исполнитель.

Известно, что Тимати является обладателем большой коллекции дорогостоящих автомобилей. Так, в автопарке рэпера можно обнаружить внедорожники и спорткары, среди которых: Mercedes-Maybach G Landaulet, Mercedes G 4x4, Mercedes Benz SL 600, Lamborghini Murcielago LP 670-4 SuperVeloz и Mercedes-Benz 300SL. Весной минувшего года артист купил черный Lamborghini Veneno Roadster, чью стоимость оценивают в 725 миллионов рублей. В октябре 2023-го артист подарил своей девушке Валентине Ивановой автомобиль Porsche 911 Carrera за 50 млн рублей, поздравив таким образом с 20-летием.

В июне 2024-го музыкант показал новый мотоцикл марки Harley-Davidson Softail за 3,1 млн рублей.

Ранее Тимати рассказал о посещении вечеринок P. Diddy.