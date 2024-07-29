Тимати вслед за Кадыровым призвал прекратить рейдерский захват Wildberries

Известный рэпер Тимати вслед за главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым вмешался в конфликт с маркетплейсом Wildberries. Соответствующая публикация появилась в его микроблоге.

Артист призвал «вернуть» бизнесвумен, основательницу Wildberries Татьяну Бакальчук в семью. Он подчеркнул, что посторонние люди «влезли в чужую семью» и предпринимают попытки «отжать» бизнес разводящихся Бакальчуков.

«Я выслушал всю историю и поддерживаю Владислава, и хочу обратиться к третьим лицам, участвующим в рейдерском захвате. Дорогие друзья, я прошу вас одуматься и вернуть жену в семью», — высказался Тимати.

Напомним, 23 июля Владислав Бакальчук в разговоре с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым заявил, что жена ушла из дома. Также он сообщил о рейдерском захвате Wildberries. Позднее Татьяна объяснила, что это связано с их предстоящим разводом. У супругов семеро детей.

Ранее сообщалось, что Татьяна Бакальчук внезапно вышла в свет после сообщения о разводе.