«Тимати теперь для обоих бывший»: Алена Шишкова снялась с сыном Анастасии Решетовой

Модель Алена Шишкова опубликовала фото с сыном Анастасии Решетовой Ратмиром, чем спровоцировала обсуждения в Сети. Пользователи отметили, что у рэпера Тимати уже образовался некий гарем из бывших возлюбленных, которые могут дружить между собой. А Шишкова, по мнению поклонников, там главная.

После расставания Алена и Тимати смогли сохранить хорошие отношения ради дочери Алисы. Модель даже общается с сыном экс-избранника от Решетовой. Недавно она присматривала за мальчиком и сделала памятное фото.

«Не смогла удержаться, чтобы не сделать фотку с таким красавчиком», - написала Алена в Сети.

Многих пользователей снимок посмешил. В комментариях люди обсудили, что у рэпера дружат не только дети от разных мам, но и бывшие. Однако в этом поклонники не видят ничего плохого. По их мнению, Алена молодец, что так тепло общается с сыном Решетовой.

«Ржу! Алена как главная жена в этом гареме. Принимает всех детей безоговорочно!», «Какая же вы добрая, Алена. Только добрый и настоящий человек будет все принимать так, как есть. Вы поняли, о чем я», «А что Алене и Насте делить-то теперь друг с другом? Тимати теперь для обоих бывший. Наоборот, уже и дружить можно, тем более, столько времени прошло», - отметили комментаторы.

Напомним, что 2 августа Тимати стал отцом в третий раз. Валентина Иванова родила от него дочь. Девочку назвали Эммой.

