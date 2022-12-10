Самойлова наберет 28 килограммов для второй свадьбы с Джиганом

Оксана Самойлова вышла замуж за Джигана 10 лет назад, однако тогда свадьба была в скромном кругу семьи. Мечтая о пышном торжестве, супруги решили отметить событие заново.

На вторую свадьбу Оксана выбрала роскошное белое платье. Примечательно, что платье будет весить 13 килограммов, фата – целых 15 килограммов. Соответственно, к весу Самойловой прибавят 28 килограммов. Свадебный наряд надевается нелегко, на примерке девушке необходимы были помощники.