Тимати похвастался редким автомобилем Ferrari F40 за 157 миллионов рублей

Бизнесмен и рэпер Тимур Юнусов, известный под псевдонимом Тимати, похвастался новым автомобилем. Он приобрел Ferrari F40, стоимость которого составляет порядка 157 миллионов рублей.

Как пишет Telegram-канал «Звездач», всего в мире только 200 таких спорткаров. Один из них теперь пополнил автопарк Тимати.

В личном блоге он опубликовал снимок, сделанный на подземной парковке. Рэпер показал автомобиль, закрытый красным фирменным чехлом Ferrari.

Известно, что Тимати коллекционирует дорогие машины. В его гараже есть Mercedes-Maybach S650 Pullman за 65 миллионов рублей, Lamborghini Veneno за 725 миллионов рублей, а также другие элитные автомобили и мотоциклы.

Ранее сообщалось, что Тимати, вскоре станет многодетным отцом. Его подруга Валентина Иванова недавно рассекретила беременность, но вскоре появились слухи о возможном расставании пары, так как рэпера на отдыхе в Сочи заметили в компании владелицы российского бренда нижнего белья и купальников Анастасии Аникиной.