Тимати подарил Валентине Ивановой Mercedes-Benz стоимостью от 30 млн рублей. Об этом сообщает The Voice.

Рэпер сделал роскошный подарок на 8 марта своей возлюбленной. Он привел Валентину Иванову в автосалон с завязанными глазами и показал автомобиль, усыпанный лепестками роз.

Тимати выбрал в качестве подарка Mercedes-Banz G-Класс AMG II. Стоимость аналогичных автомобилей в автосалоне, где рэпер приобрел машину, начинается от 30 миллионов рублей. Не исключено, что вариант, который достался Ивановой, стоит еще дороже.

Девушка не ожидала такого подарка и сильно удивилась.

«Я тебя люблю, это крутая тачка, реально крутая тачка! Такого подарка на 8 марта у меня еще не было. Спасибо любовь моя, ты вновь запустил меня в космос», — рассказала она.

В комментариях под записью подписчики Ивановой порадовались за девушку: «Щедрый мужчина — это прекрасно! С праздником вас», «Я так улыбалась вместе с вами, пока смотрела!».

Ранее мы писали о том, что ресторан Егора Крида и Тимати Gucci Cafe задолжал 205 тысяч рублей перед ФНС.