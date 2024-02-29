Ресторан Егора Крида и Тимати Gucci Cafe задолжал 205 тысяч рублей перед ФНС. Об этом стало известно «Страстям» из открытых данных ФНС.

В апреле 2023 года Егор Крид, Тимати и Антон Пинский открыли новый ресторан в центре Москвы — Gucci Cafe. Уже в декабре того же года стало известно, что заведение закрывается. Однако позже выяснилось, что кафе закрылось на ремонт — сейчас оно вновь работает.

Согласно открытым данным портала ФНС «Прозрачный бизнес», на 10 ноября 2023 года ООО «ФЕСТ», на которое зарегистрирован ресторан, задолжало 205 тысяч рублей. Из них 201 500 рублей — долги по страховым взносам и 3,5 тысячи рублей пени.

Отметим, Тимати и Криду принадлежит по 25% компании. Еще 50% контролирует ресторатор Антон Пинский. В 2022 году чистая прибыль ООО «ФЕСТ» составила минус 975 тысяч рублей.

Ранее мы писали о том, что Егор Крид первым в России выиграл у РКН и ФНС суд о блокировке аккаунта в сервисе Twitch.