Тимати подарил недавно родившей Валентине Ивановой гиперкар за 250 млн рублей

Рэпер Тимур Юнусов, известный под псевдонимом Тимати, подарил своей возлюбленной Валентине Ивановой эксклюзивный гиперкар Koenigsegg Reger.

В личном блоге недавно родившая Иванова опубликовала видеоролик и показала стоявший на подземной парковке автомобиль черного цвета. Она открыла дверь и впустила в салон своего любимого пса, который с удобством разместился на обтянутом синей кожей кресле.

Стоимость гиперкара оценивается в 250 миллионов рублей. Подобные машины выпускаются ограниченным тиражом, что делает Иванову владелицей одного из самых эксклюзивных и дорогих автомобилей в России.

Напомним, 2 августа Иванова родила от Тимати дочь Эмму. Для рэпера девочка стала третьим ребенком. При этом он никогда не женился на матерях своих наследников. У него есть дочь от модели Алены Шишковой и сын от блогера Анастасии Решетовой.

Ранее Валентина Иванова рассказала в личном блоге, что рождение дочери Эммы вынудило ее отказаться от длинных острых ногтей. В доказательство своих слов она опубликовала кадры с кистью руки, а заодно похвасталась перстнем с внушительного размера камнем.