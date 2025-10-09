Тимати и Джигана заметили в компании девушки, похожей по типажу на Решетову

Тимати и Джигана заметили в компании девушки, похожей по типажу на Анастасию Решетову. Кадры попали в распоряжение Telegram-канала Самые сливки.

Источник опубликовал кадры с вечеринки, на которых запечатлены Тимати и Джиган без своих избранниц. Зато рэперы были окружены девушками, похожими по типажу на Анастасию Решетову, экс-избранницу Тимати. Одна из них — высокая брюнетка.

Источник не стал уточнять, когда были сняты кадры.

На данный момент поклонники обеспокоены за брак Джигана и Оксаны Самойловой. Супруги перестали выходить вместе в свет, появляться друг у друга в блогах. Поговаривают, у пары серьезный кризис. Сами знаменитости не комментируют слухи о разладе.

Ранее жена рэпера Джигана призналась, что ее никогда не любили просто так. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что рэпер Тимати купил для новорожденной дочери браслет за сотни тысяч рублей. Валентина Иванова родила девочку по имени Эмма летом этого года.