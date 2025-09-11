Рэпер Тимати купил для новорожденной дочери браслет за сотни тысяч рублей. Об этом стало известно из соцсетей.

Возлюбленная Тимати Валентина Иванова поделилась новой порцией фотографий с дочерью Эммой, которая родилась в августе этого года. На одном из кадров на руке девочки блестит браслет от Van Cleef & Arpels.

Сообщается, что цена подобного браслета, подаренного дочери Тимати, может составлять от нескольких сотен тысяч до миллиона рублей.

В комментариях под постом высказался сам Тимати, пошутив над тем, что его нет рядом с дочерью.

«Скажите, пожалуйста, а где отец? Почему его нет на фото? Это ненормально», — написал он.

Его возлюбленная лаконично ответила рэперу.

«Папа работает, мама красивая», — написала она.

