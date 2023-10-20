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20:43, 20 октября 2023
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Тиктокерша Аня Покров пожаловалась на проблемы после покупки квартиры за 22 миллиона рублей

Тиктокерша Аня Покров рассказала, что купила двухкомнатную квартиру за 22 млн.

Тиктокерша Аня Покров пожаловалась на проблемы после покупки квартиры за 22 миллиона рублей

© Starface.ru

Тиктокерша Аня Покров рассказала, что купила двухкомнатную квартиру за 22 миллиона рублей. Об этом она призналась в YouTube-шоу YesNoYes.

23-летний блогер призналась, что недавно купила квартиру в Москве, стоимостью 22 миллиона рублей. Она отметила, что взяла недвижимость не в ипотеку, а сразу же внесла всю сумму. По словам Покров, она жалеет о том, что с покупкой квартиры у нее началась взрослая жизнь с заботами.

«Честно, сейчас хотела сказать: "нахрен я это сделала?" Это такая взрослая жизнь! Теперь надо оплачивать счета, меня добавили в беседу собственников. Мне приходится вызывать сантехника, я никогда в жизни этого не делала. Я иногда думаю: "лучше бы сумки покупала"», — рассказала тиктокерша.

Впрочем, по словам Покров, она все равно довольна приобретением собственности. Девушка рада, что у нее появилось место, где она может заниматься всем, чем ей угодно.

«Я выстроила уют в квартире, сейчас все деньги трачу не на шмотки, а на квартиру. Думаю, какой бы ковер заказать. Сейчас это мой маленький мирок», — объяснила звезда.

Ранее мы писали о том, что Анастасия Ивлеева купила квартиру в Санкт-Петербурге. О стоимости недвижимости звезда не рассказала.

Источник фото:Starface.ru
Источник:YouTube-шоу YesNoYes
Теги:
тиктокер
Аня Покров
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