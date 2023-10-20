Тиктокерша Аня Покров пожаловалась на проблемы после покупки квартиры за 22 миллиона рублей

Тиктокерша Аня Покров рассказала, что купила двухкомнатную квартиру за 22 миллиона рублей. Об этом она призналась в YouTube-шоу YesNoYes.

23-летний блогер призналась, что недавно купила квартиру в Москве, стоимостью 22 миллиона рублей. Она отметила, что взяла недвижимость не в ипотеку, а сразу же внесла всю сумму. По словам Покров, она жалеет о том, что с покупкой квартиры у нее началась взрослая жизнь с заботами.

«Честно, сейчас хотела сказать: "нахрен я это сделала?" Это такая взрослая жизнь! Теперь надо оплачивать счета, меня добавили в беседу собственников. Мне приходится вызывать сантехника, я никогда в жизни этого не делала. Я иногда думаю: "лучше бы сумки покупала"», — рассказала тиктокерша.

Впрочем, по словам Покров, она все равно довольна приобретением собственности. Девушка рада, что у нее появилось место, где она может заниматься всем, чем ей угодно.

«Я выстроила уют в квартире, сейчас все деньги трачу не на шмотки, а на квартиру. Думаю, какой бы ковер заказать. Сейчас это мой маленький мирок», — объяснила звезда.

Ранее мы писали о том, что Анастасия Ивлеева купила квартиру в Санкт-Петербурге. О стоимости недвижимости звезда не рассказала.