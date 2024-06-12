Тиктокер Даня Милохин рассказал о планах стать актером и певцом. Об этом сообщает Telegram-канал «Неопра, блин!».

Блогер Даня Милохин, который уехал в Дубай, сейчас активно занимается спортом — он ходит на занятия по боксу. Однако в планах у Милохина посвятить себя творчеству. Так, блогер заявил о том, что скоро станет известным на весь мир.

«Через десять лет, я уже, скорее всего, закончу с боксом. И уже буду сниматься в фильмах, делать крутые треки на весь мир», — рассказал он.

Напомним, Даня Милохин уехал из России осенью 2022 года после отказа участвовать в съемках шоу «Ледниковый период». В сентябре 2023 года блогер возвращался из ОАЭ в Россию, однако после того, как ему стали угрожать призывом в армию, тиктокер вновь покинул страну.

Ранее мы писали о том, что депутат Алексей Журавлев посоветовал Милохину вернуться до конца призыва в армию.