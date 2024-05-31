Депутат Алексей Журавлев посоветовал Милохину вернуться до конца призыва в армию. Об этом сообщает «Абзац».

Накануне блогер Даня Милохин в очередной раз заявил о планах вернуться в Россию. По данным журналистов, тиктокер уже этим летом может приехать в страну.

По словам депутата Госдумы Алексея Журавлева, Милохину нужно как можно скорее возвращаться в Россию, пока не закончился период призыва в армию.

«Известно, что молодой человек — призывного возраста и не имеет никаких противопоказаний для воинской службы. Поэтому ему и возвращаться следует до окончания весеннего призыва, чтобы сразу попасть в военкомат и на деле доказать своё отношение к Родине», — заявил он.

Чиновник также допустил, что причиной, побудившей блогера к возвращению, могла стать упущенная прибыль, которую он переживает за рубежом.

«Он то ли перековался, превратившись из уклониста в настоящего патриота, то ли просто понял, что за рубежом не заработать столько, сколько он получал в России», — добавил Журавлев.

Ранее мы писали о том, что уехавший из РФ блогер Даня Милохин задолжал налоговой 35 тысяч рублей.