«Тихая овечка»: режиссер Дружинина толкнула Анастасию Макееву на красной дорожке

Звезды шоу-бизнеса собрались на премьере нового фильма о гардемаринах, режиссером которого выступила Светлана Дружинина. На мероприятии не обошлось без инцидента. Так, режиссер оттолкнула от себя актрису Анастасию Макееву, которая хотела обнять ее перед фотографами. Об этом сообщает kp.ru.

Женщины встретились на красной дорожке перед показом картины «Гардемарины 1787. Мир». Все внимание было приковано к Дружининой, руки которой целовали Дмитрий Харатьян и Михаил Мамаев. Макеева тоже сказала теплые слова в адрес режиссера. Она приблизилась к ней во время фотосессии, но та оттолкнула ее и погрозила пальцем. Анастасии пришлось ждать в сторонке.

Ранее Дружинина рассказывала о сотрудничестве с Макеевой. Оказалось, что в начале работы ее отговаривали брать актрису якобы из-за «стервозного характера».

«Когда я пришла и сказала: «Срочно, немедленно, завтра приглашайте Анастасию Макееву», все вздохнули, начали страдать, кричать: «Вы ее не знаете, она ужасная, стервозная». И далее пришла Настя. Идеальная тихая овечка. И вот мы начали искать друг к другу подход», – делилась Светлана Сергеевна.

По словам режиссера, Макеева постоянно опаздывала на съемки. Кроме того, требовала дополнительную оплату за переработки и даже назвала цену. Тогда Дружинина сказала, что за свои опоздания Анастасия будет оплачивать переработки Михаилу Боярскому, который задействован с ней в одних сценах.

Ранее мы писали о том, как 63-летний актер Дмитрий Харатьян удивил внешностью на кинопремьере в Москве.