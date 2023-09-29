63-летний актер Дмитрий Харатьян удивил внешностью на кинопремьере в Москве

63-летний актер Дмитрий Харатьян удивил внешностью на кинопремьере. Об этом сообщает издание kp.ru.

В Москве состоялась премьера фильма «Гардемарины 1787. Мир» Светланы Дружининой. Мероприятие прошло в кинотеатре «Мосфильм». Примечательно, что первую часть «Гардемаринов» Дружинина сняла еще в 1987 году. Новая картина стала продолжением трилогии. От культового актерского состава остался лишь Дмитрий Харатьян, который привлек все внимание публики.

По информации источника, на премьере Дмитрий выглядел бодро и свежо. 15 лет назад артист отказался от спиртных напитков и стал вести здоровый образ жизни. За счет этого Харатьян выглядит младше своих лет.

Также одну из главных ролей сыграла Анастасия Макеева. Артистка примерила на себя образ прекрасной дамы. На премьере Анастасия появилась с супругом. Для выхода в свет она выбрала строгий брючный костюм.

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