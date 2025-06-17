«Тигран проснется и будет любить меня ненакрашенную»: Маргарита Симоньян назвала себя «колхозницей»

Журналистка Маргарита Симоньян призналась, что не красится и не посещает салоны красоты. А после комы мужа Тиграна Кеосаяна, ей стало совсем не до этого. В личном блоге она назвала себя «колхозницей» и восхитилась матерью супруга, которая всегда следит за собой.

Поклонники поинтересовались у Маргариты, как она ухаживает за своей внешностью. Корреспондентка заявила, что не любит косметические процедуры и массажи. Она наносит макияж только при необходимости – когда нужно войти в кадр или присутствовать на мероприятии.

«В офис никогда не крашусь, к ужасу моей Лаурочки (мама Тиграна Кеосаяна — прим. ред.), которая, будучи прирожденной княгиней, в свои 86 даже к завтраку выходит при макияже. А я, колхозница, делаю только абсолютный минимум, даже маникюр — раз в пять недель, и придумала покрывать ногти молочным гель-лаком, чтобы долго не было видно, когда отрастают», — поделилась Симоньян.

Журналистка уверена, что после ухода с телевидения прекратит краситься. Тем более, что супругу нравится ее натуральная внешность.

«Тигран проснется и будет любить меня без маникюра и ненакрашенную, как он всегда и любил», — добавила она.

Главред RT также ответила на критику своего гардероба. Она призналась, что любит носить удобную и привычную одежду. По словам Маргариты, она устала от хамских комментариев про помады и декольте.

«И точно нет сил покупать себе новый гардероб, который устроил бы всех. Я ношу то, что носила всегда, то, что любил и любит мой муж», — делилась Симоньян.

Ранее Маргарита Симоньян рассказала, что носит на руке браслет мужа и пропуск в реанимацию. Напомним, что Тигран Кеосаян находится в коме, а жена призывает молиться за его здоровье.