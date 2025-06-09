«Пока Тигран не вернется»: Маргарита Симоньян носит на руке браслет мужа и пропуск в реанимацию

Журналистка Маргарита Симоньян рассказала, что уже несколько месяцев носит на руке браслет мужа Тиграна Кеосаяна, который сейчас находится в тяжелом состоянии в коме. Кроме того, она не снимает пропуск в реанимацию, чтобы в критический момент быстро им воспользоваться. Об этом она сообщила в личном Telegram-канале.

Тигран пережил клиническую смерть в декабре 2024 года. С того времени он находится в медикаментозной коме. Супруга каждый день навещает телеведущего в больнице, поэтому даже носит всегда с собой пропуск, чтобы не оформлять постоянно новый.

Маргарита Симоньян, несмотря на сложность ситуации с мужем, не опускает руки и верит, что он поправится. А пока журналистка носит на руке его браслет, чтобы потом вернуть его владельцу.

«Это Тиграна браслет с маленькими образами святых. В храмах такие продаются. Он у него на прикроватной тумбочке всегда лежал, а я решила носить, пока Тигран не вернется к своей тумбочке», - призналась Симоньян.

Отметим, что журналистка также рассказывала об изменениях, которые в ней произошли из-за комы мужа. Маргарита делилась, что перестала обращать внимание на критику и скандалы. Теперь она не тратит силы на пустые конфликты в Сети и на хейтеров.

Ранее Маргарита Симоньян рассказала, что не может продолжать работу над книгой из-за комы мужа.