The Hatters пожертвовали средства пострадавшему при теракте в «Крокусе» оркестру

Российская музыкальная группа The Hatters пожертвовала один миллион рублей симфоническому оркестру «Таврический», который пострадал при теракте в «Крокус Сити Холле». Об этом коллектив сообщил в своем микроблоге.

Сначала в связи с трауром музыканты приняли решение о переносе концерта в Нижнем Новгороде, который должен был состояться на 24 марта. Через несколько дней коллектив объявил, что пожертвовал весь гонорар от недавнего выступления в Казани — музыкантам «Таврического», которые пострадали при трагедии в подмосковном концертном зале.

«Спасибо каждому, кто сегодня с нами и внес свой вклад в это важное дело!», — сказано в заявлении The Hatters.

Напомним, что 22 марта 2024 года в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошел теракт. Вооруженные террористы ворвались в концертный зал, расстреляли посетителей и устроил пожар. По последним данным, в результате ЧП пострадало более 180 человек.

Ранее телеведущая Ксения Собчак заявила, что пожертвовала 1,5 млн рублей семьям детей, которые лишились родителей после теракта в «Крокус Сити Холле». Звезда отметила, что поможет устроить их в «хорошие школы и вузы».

Также певица Анна Семенович рассказала о желании отвлекать людей выступлениями после теракта в «Крокус Сити Холле».