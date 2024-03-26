«Хоть как-то отвлекать людей»: Анна Семенович рассказала о работе артистов после теракта в «Крокусе»

Певица Анна Семенович считает, что артистам после теракта в «Крокус Сити Холле» следует продолжить выступать. Исполнительница заявила о желании «отвлекать» людей концертами после случившегося 22 марта.

Комментарий исполнительницы приводит сайт mk.ru.

Семенович считает, что артистам следует продолжать заниматься своим делом и не бояться.

«Я хочу продолжать давать концерты, чтобы хоть как-то помогать людям психологически, отвлекать их», - сказала она изданию и отметила, что коллеги также не хотят отказываться от выступлений.

По ее мнению, после теракта нужно пересмотреть правила безопасности и расширить полномочия охраны. Певица сделала соответствующие выводы, изучив информацию от профессионалов по трагедии в «Крокусе». Семенович считает, что и обществу впоследствии следует с пониманием относиться к тому, если начнутся дополнительные проверки, например, попросят показать сумку в транспорте или любом общественном месте.

Напомним, 22 марта несколько человек открыли стрельбу в «Крокусе» перед концертом группы «Пикник». По последним данным, погибли 139 человек, более 180 пострадали.