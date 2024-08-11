The Hatters нахамили недовольным зрителям концерта в Нижнем Новгороде. Об этом стало известно из официального Telegram-канала коллектива.

Прошедший 10 августа концерт рок-группы The Hatters закончился скандалом — многие зрители остались недовольны тем, что вместо заявленных 2,5 часов, концерт продлился всего 50 минут. Но основной претензией стало то, что коллектив внезапно ушел со сцены не попрощавшись с поклонниками.

Когда фанаты звали группу выйти «на бис», The Hatters никак не отреагировали на призыв.

«Музыканты не попрощались со своими зрителями. Многие даже не заметили, как они исчезли. Хотя бы сказать пару слов о завершении концерта, я считаю, было бы не лишним. Пожалуйста, примите к сведению, это очень неприятно», — написала одна из поклонниц коллектива.

Однако представители группы в Telegram нервно отреагировали на совет фанатки.

«Выступления на улице вечером регламентированы временем разрешённым шуметь. А что и как говорить это вы можете в своём коллективе сделать правильно и качественно как вам захочется», — написали они.

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