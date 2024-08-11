«Сердце сбивается с ритма»: Егор Крид заявил, что начал снова страдать из-за панических атак

Егор Крид сообщил, что у него опять начались приступы панических атак.

Исполнитель хита «Невеста» часто делится с поклонниками новостями, связанными с его жизнью, особенно если тема касается здоровья.

В этот раз артист рассказал, что снова столкнулся с проблемой в виде панических атак, связанных с сильнейшим страхом смерти. Однажды у Егора случился приступ во время одного из его концертов в Москве. Тогда даже приходилось останавливать выступление и вызвать скорую помощь.

Музыкант заявил, что недавно во время похода к массажисту снова почувствовал сильны приступ аритмии. В тот момент началась сильная паника.

«Приезжаю туда, ложусь на эту кушетку. И чувствую, что у меня, вот эта классическая экстрасистолия, когда сердце сбивается с ритма. Пульс, сердцебиение сильнейшее, а при этом мне вроде бы нормально. То есть я не чувствую себя плохо, я не чувствую себя как-то потерянно. У меня нет страха никакого, но просто очень быстрый пульс», — сообщил Егор во время эфира на Twitch-канале.

Артисту понадобилось 20 минут, чтобы расслабиться и прийти в норму.

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