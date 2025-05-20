Тетя рэпера Моргенштерна* Наталья судится с автосалоном из-за навязанных услуг

Тетя рэпера Моргенштерна*(признан иноагентом на территории РФ) Наталья подала в суд на автосалон, в котором приобрела машину. Женщина утверждает, что ей навязали услуги, на которые она не соглашалась. Подробности сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным источника, Наталья купила поддержанный автомобиль в салоне «Купер Групп» в Уфе. Сумма сделки - 2 млн 50 тысяч рублей. Из них у женщины были только 200 тысяч рублей наличными, а на остаток она оформила кредит.

Позже тетя артиста выяснила, что без ее ведома с нее списали дополнительные 160 тысяч рублей за подбор автомобиля и проверку на чистоту, а также 90 тысяч рублей за подключение к программе гарантии.

По словам Натальи, она не заключала никаких договоров, поэтому подготовила иск. Суд встал на сторону Моргенштерн и обязал автосалон вернуть ей 160 тысяч рублей. Тем не менее, решение женщину не устроило. Она подала апелляцию.

Ранее рэпер Моргенштерн* объявил об отмене концертов в США из-за отсутствия визы.

*Признан иноагентом на территории РФ