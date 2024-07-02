«Голос – порядка одной октавы»: Ольга Зарубина высмеяла вокальные данные Аллы Пугачевой

Певица Ольга Зарубина резко высказалась о вокальных данных уехавшей из России Аллы Пугачевой и вспомнила, как из-за Примадонны ее номер вырезали из новогоднего концерта «Песня года».

По словам исполнительницы хита «На теплоходе музыка играет», инцидент произошел в далеком 1979 году, когда она спела дутом с Михаилом Боярским песню под названием «Так не должно быть».

Как заверила Зарубина, Алла Борисовна «относилась ревниво к талантливым людям с красивыми голосами, вокалом», и благодаря ее связям этих певцов «убирали из эфира».

«Если учесть, что у Пугачевой голос – порядка одной октавы, все становится ясно. Для вокала этого маловато. В моем понимании вокал – это соответствующий диапазон. Потому что голос — это тембр, где есть нижние тона, средние, верхние. И ты должен уметь пользоваться всеми этими регистрами», - сказала артистка в беседе с aif.ru.

Она подчеркнула, что Пугачева была сильна в драматургии и речитативе, могла правильно построить фразы, сделать акценты в нужном месте, но вокала у нее не было.

«Вокал у Шамана, например. Это сила, мощь, яркость. А еще это тяжелый труд. Речитативом, как у Пугачевой, можно три часа на сцене петь. А с вокалом ты через час уже выжатый, как лимон. Ты потеряешь и вес, и энергию», - пояснила Зарубина.

Она также опровергла мнение о том, что Пугачева потеряла голос из-за курения. По мнению артистки, если талант есть, то он никуда не исчезнет. В качестве примера она привела американскую певицу Уитни Хьюстон.

«Почему Пугачева стала хрипеть, я не знаю. Может, она много курила. Но, повторю, у нее особого вокала и не было», - заключила Зарубина.

Ранее Ольга Зарубина заявила, что шоумен Максим Галкин* (признан иноагентом на территории РФ) пытается оспорить свой статус, чтобы вернуться в Россию, так как в Израиле он не имеет такой популярности, как в родной стране.

*Признан иностранным агентом на территории России