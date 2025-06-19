Тестя Павла Прилучного заочно арестовали и объявили в международный розыск

Тестя актера Павла Прилучного заочно арестовали по статье о незаконной организации азартных игр. Отец Зепюр Брутян объявлен в международный розыск. Об этом сообщает информационное агентство РИА Новости.

По данным источника, Аршаку Брутяну заочно предъявлено обвинение в незаконном проведении азартных игр с извлечением дохода в особо крупном размере. Ему грозит до 6 лет лишения свободы.

Дочь Аршака Зепюр Брутян и тесть Павел Прилучный пока никак не прокомментировали новости об аресте.

Напомним, что о проблемах с законом Аршака Брутян стало известно в марте прошлого года. Сотрудники правоохранительных органов вывели мужчину из столичной квартиры, в которой были установлены игровые автоматы. После беседы с полицией его отпустили. Отец Зепюр пояснял, что не ведет нелегальный бизнес, а в апартаменты пришел вместе с товарищами.

Супруга Павла Прилучного тоже высказывалась на этот счет. Зепюр назвала задержание отца заказной историей.

Ранее Павел Прилучный прокомментировал запрет на въезд в Латвию.