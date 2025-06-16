«Слава Богу»: актер Прилучный прокомментировал запрет на въезд в Латвию

Российский актер Павел Прилучный высказался о запрете на въезд в Латвию. В беседе с URA.RU звезда иронично прокомментировал заявление Министра иностранных дел страны Байбы Браже.

Напомним, что латвийские власти запретили въезд в страну актеру Павлу Прилучному. Это стало известно 16 июня. Журналисты связались с артистом, чтобы узнать его мнение на этот счет. Знаменитость был в хорошем настроении и даже рассмеялся.

«Слава Богу, что запретили, честно говоря, а то уж я нервничал, что не запретят», — высказался мужчина.

Прилучный со смехом отметил, что не имеет никакого имущества в Латвии.

Напомним, что кроме Павла въезд в Латвию также запретили телеведущей Екатерине Андреевой. Решение было принято в соответствии с латвийским законом об иммиграции.

Ранее мы писали о том, что российскому актеру Даниле Козловскому закрыли въезд в Латвию. Та же участь постигла рэпера из Казахстана Вадима Мотылева, который выступает под псевдонимом SLIMUS.