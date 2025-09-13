«Тестостероновый мужичок»: Прилучный раскрыл неожиданный факт о своем двухлетнем сыне

Павел Прилучный рассказал о своем сыне Микаэле от Зепюр Брутян. Актер отметил, что двухлетний малыш уже оказывает знаки внимания девушкам.

По мнению звезды «Мажора», Микаэль растет очень обаятельным.

«Он уже такой маленький тестостероновый мужичок. Ему нравятся девочки. Он летает с нами в самолете и, если видит красивых девушек, то будет за ними ходить», — рассказал Прилучный в интервью «Каравану историй».

Павел предположил, что, когда сын вырастет, он пойдет по стопам родителей и освоит актерское мастерство.

Супруга актера Зепюр Брутян добавила, что Микаэль проявляет с детства необычные способности, поэтому родители называют его в шутку инопланетянином. В два года мальчик хорошо говорит на русском, английском и немного на армянском.

Пара поженилась в 2022 году. Спустя год у них родился сын Микаэль. Также у артиста есть двое детей от первого брака с Агатой Муцениеце - 12-летний Тимофей и восьмилетняя Мия.

Ранее Павел Прилучный и Зепюр Брутян поздравили Агату Муцениеце со свадьбой. Недавно актриса вышла замуж за аккордеониста Петра Дрангу.