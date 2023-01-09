Тест положительный: подтвердился неутешительный диагноз Никиты Михалкова

У режиссера Никиты Михалкова, госпитализированного 5 января, подтвердился коронавирус. При этом изначально народному артисту ставили диагноз «грипп».

На момент госпитализации у Михалкова была невысокая температура – 37,1. Врачи обратили внимание на учащенное дыхание и не соответствующую норме сатурацию: 94 вместо положенной 97.

77-летний режиссер был переведен из горбольницы в медучреждение, которое специализируется на спасении тяжелых пациентов с коронавирусом.

Ранее в той же больнице лежала певица МакSим. Артистку ввели в искусственную кому, но в итоге спасли и вернули к нормальной жизни.