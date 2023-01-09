13:05, 09 января 2023
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Тест положительный: подтвердился неутешительный диагноз Никиты Михалкова
ПЦР-тест подтвердил коронавирус у Никиты Михалкова.
Фото: Freepik.com
У режиссера Никиты Михалкова, госпитализированного 5 января, подтвердился коронавирус. При этом изначально народному артисту ставили диагноз «грипп».
На момент госпитализации у Михалкова была невысокая температура – 37,1. Врачи обратили внимание на учащенное дыхание и не соответствующую норме сатурацию: 94 вместо положенной 97.
77-летний режиссер был переведен из горбольницы в медучреждение, которое специализируется на спасении тяжелых пациентов с коронавирусом.
Ранее в той же больнице лежала певица МакSим. Артистку ввели в искусственную кому, но в итоге спасли и вернули к нормальной жизни.
Источник фото:Freepik.com
Источник:Московский комсомолец
Автор:Лилия КараеваТеги:
#ПЦР