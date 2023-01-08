14:40, 08 января 2023
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Врачи певицы МакSим борятся за жизнь Никиты Михалкова в реанимации
77-летний Никита Михалков находится в реанимации в руках врачей певицы МакSим.
77-летнего Никиту Михалкова спасают врачи, лечившие певицу MaкSим (Марину Абросимову) во время пандемии коронавируса.
По предварительным данным, российский режиссер поступил в больницу на скорой помощи с температурой, кашлем и одышкой. Попав в реанимацию, Михалков не комментирует свое состояние. Ходят слухи, что грипп вызвал осложнение и перешел в пневмонию.
Близкий друг Михалкова Александр Адабашьян утверждает, что медики не рассматривают причиной тяжелого состояния коронавирусную инфекцию.
Отмечается, что Патриарх Московский и всея Руси Кирилл за Литургией молился о здравии Никиты Михалкова. После чего он отправил в госпиталь святую просфору.
Источник фото:Tarakanov Vadim/East News
Источник:Комсомольская правда
Автор:Галина СьюТеги:
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