Врачи певицы МакSим борятся за жизнь Никиты Михалкова в реанимации

77-летнего Никиту Михалкова спасают врачи, лечившие певицу MaкSим (Марину Абросимову) во время пандемии коронавируса.

По предварительным данным, российский режиссер поступил в больницу на скорой помощи с температурой, кашлем и одышкой. Попав в реанимацию, Михалков не комментирует свое состояние. Ходят слухи, что грипп вызвал осложнение и перешел в пневмонию.

Близкий друг Михалкова Александр Адабашьян утверждает, что медики не рассматривают причиной тяжелого состояния коронавирусную инфекцию.

Отмечается, что Патриарх Московский и всея Руси Кирилл за Литургией молился о здравии Никиты Михалкова. После чего он отправил в госпиталь святую просфору.