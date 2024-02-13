Тещу солиста группы «Мумий Тролль» Ильи Лагутенко уволили по статье в Чите. Об этом сообщает издание «Чита.Ру».

Валентину Жукову, тренера по художественной гимнастике, уволили по статье из спортивной школы Читы. По информации источника, женщина лишилась работы из-за некорректного отношения к спортсменам. На Жукову неоднократно поступали жалобы, однако это списывалось на стиль преподавания тренера. Как выяснилось, увольнение состоялось в конце 2023 года.

Теща Лагутенко пыталась оспорить данное решение в суде. Однако суд Читы встал на сторону учреждения и подтвердил законность увольнения. Несмотря на это, тренер подала на апелляцию.

«Она у нас не работает, но может работать в другом месте, создать свой клуб, заниматься судейством — её категория одна из высших в крае. Запрета на тренерскую и судейскую деятельность у неё нет», — сообщили в спортивной школе.

Отметим, что певец никак не комментировал инцидент, произошедший с его родственницей.

Ранее была раскрыта стоимость дебютного альбома «Морская» группы «Мумий Тролль». Подробности смотрите в этой статье.