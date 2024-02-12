Раскрыта стоимость дебютного альбома «Морская» группы «Мумий Тролль»

Продюсер Леонид Бурлаков работал с многими российскими артистами и группами. Под его руководством был записан альбом «Морская» группы «Мумий Тролль», который вышел в свет 1997 году. Его производство стоило очень больших по тем временам денег.

Бурлаков заинтересовался творчеством группы после того, как Лагутенко выслал ему свою первую кассету. Музыка коллектива, говорит Бурлаков, была уникальной и очень интересной. После они приступили к записи альбома «Морская», которая им обошлась в 22 тысячи долларов.

«Восемь я достал из собственных сбережений, еще столько же из оборота моего магазина дисков во Владивостоке. Шесть тысяч заняла мне моя мама — она работала в Дальневосточном пароходстве и собирала по 200−300 долларов у кого могла. К тому времени она проработала там уже 30 лет, ей все доверяли», — рассказал Бурлаков в интервью журналу «Сноб».

После выхода альбома продюсер купил Intermedia, где были номера телефонов редакций радио и даже мобильные каких-то людей из индустрии. У Бурлакова даже остался блокнот с именами тех, кому он посылал записи и что они отвечали. Продвижение альбома оказалось непростым, но в итоге группа добилась успеха.

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