Теряла сознание: раскрыты подробности операции на сердце, которую перенесла Светлана Немоляева

Актриса Светлана Немоляева последние десять лет страдает от кардиопроблем и недавно перенесла операцию на сердце, подробности которой стали известны только сейчас.

Как пишет Telegram-канал Mash, 88-летняя звезда неоднократно жаловалась врачам на повышенное давление, аритмию, озноб, слабость, одышку и потемнение в глазах. Кроме того, она страдала он головокружений и даже теряла сознание.

В конце апреля 88-летней артистке провели криобаллонную абляцию, устранили проблемные участки сердечно-сосудистой системы и стабилизировали состояние. При этом Светлана Владимировна провела в больнице всего три дня и уже восстанавливается дома.

Известно, что в начале апреля актрисе вызвали скорую, но от госпитализации Немоляева отказалась, вечером у нее был спектакль в Театре Маяковского.

Ранее Светлана Немоляева рассказала о самочувствии после операции на сердце. По ее словам, вмешательство прошло без осложнений.