«Без осложнений»: Светлана Немоляева рассказала о самочувствии после операции

Актриса Светлана Немоляева рассказала о самочувствии после операции на сердце. По ее словам, вмешательство прошло без осложнений.

Комментарий народной артистки РСФСР приводит издание «Абзац».

88-летняя Немоляева сообщила, что чувствует себя «очень хорошо».

«Операция прошла нормально, как полагается, без осложнений», - поделилась звезда фильма «Служебный роман».

Немоляеву уже выписали из больницы. Актриса говорит, что впереди много планов.

Она с 2011 года страдает аритмией. Периодически у Немоляевой случаются приступы. Она вызывает скорую. После очередного такого эпизода в начале апреля артистка решилась на операцию. Ей также вызвали скорую, но от госпитализации Немоляева отказалась, вечером у нее был спектакль в Театре Маяковского.