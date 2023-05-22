Теряла память и пропадала: скончалась 79-летняя актриса Мария Стерникова

В Москве скончалась бывшая актриса Малого театра, исполнительница роли медсестры в фильме «Гостья из будущего» Мария Стерникова. 18 мая ей исполнилось 79 лет.

Стерниковой не стало в эти выходные, пишет сайт mk.ru. Тело актрисы нашли в ее квартире на Зоологической улице.

Перед смертью она тяжело болела, в частности, страдала потерей памяти. Из-за этого Стерникова даже несколько раз пропадала, выходя на прогулку.

Место похорон и точная причина смерти не называются.

Стерникова - мать популярного актера Александра Носика. С мужем, актером Валерием Носиком она была в разводе: пара разошлась из-за пристрастия мужчины к алкоголю.

Актриса служила в Малом театре почти всю жизнь, но ушла, когда стала забывать тексты ролей. В 2009 году она снялась в сериале «Дочки» - это стало ее последней работой.

По данным Экспресс газеты, в связи с болезнью за артисткой ухаживала сиделка. Однако Стерникова умудрялась теряться даже под присмотром женщины.

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