До последнего скрывал страшный диагноз: Рустама Уразаева перед смертью положили в больницу

Стала известна причина смерти 65-летнего актера Рустама Уразаева. Свой страшный диагноз актер тщательно скрывал.

Последние дни перед смертью он провел в больнице. Об этом сообщили в окружении знаменитости.

Выяснилось, что врачи выявили у актера онкологию.

Его подруга Мила Романиди сообщила сайту mk.ru некоторые подробности болезни: «О том, что он болеет, знал только близкий круг. Рустам не хотел, чтобы его жалели».

По ее словам, Уразаев никогда не жаловался на плохое самочувствие. Он до самой смерти общался в соцсетях и ставил лайки. У всех была надежда, что он победит рак.

Романиди охарактеризовала умершего актера как «мужественного» и «галантного», но «такая страшная болезнь не выбирает», подытожила она.

О смерти Уразаева стало известно 18 мая. Причины кончины не назывались.