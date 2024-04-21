«Теряет сознание у меня на руках»: Оксана Самойлова рассказала о самом страшном моменте своей жизни

Модель и бизнесвумен Оксана Самойлова рассказала о самом страшном моменте своей жизни, от которого до сих пор в ужасе. В новом видео на своем YouTube-канале супруга рэпера Джигана поделилась жуткой историей, связанной с ее дочерью.

Недавно Оксана Самойлова сообщила, что их с Джиганом 9-летнюю дочь Лею экстренно госпитализировали. Как объяснила блогер, дочери потребовалась госпитализация из-за хронического заболевания — астмы, которая обостряется каждую весну. Впоследствии Лею выписали из больницы, но с условием соблюдения строгих ограничений.

Теперь бизнесвумен вспомнила о еще одной истории, связанной со здоровьем ее ребенка. В новом видео на ее YouTube-канале Оксана Самойлова отвечала на вопросы на детекторе лжи. Так, у модели спросили, спасала ли она кому-то жизнь. В ответ жена Джигана рассказала о страшном случае, который произошел с ее младшей дочерью Майей вскоре после рождения.

«Был ужасающий эпизод однажды. Майе, наверное, было месяцев шесть, она, считай, только родилась. У нас Лея родилась астматическая, в общем, у нас было много стрессовых ситуаций с маленькими детьми. С Леей особенно. А Майя родилась, и вроде у нее никаких отклонений, вообще все супер. Но в какой-то день она начинает плакать, я не могу ее успокоить. Она начинает синеть, останавливается дыхание, и она теряет сознание прямо у меня на руках», — поделилась Оксана Самойлова.

По словам знаменитости, она до сих пор помнит ужас, который испытала в тот момент. Однако помощь врачей не потребовалась, поскольку вскоре Майе стало лучше.

«Потом мы ее как-то растрясли, она задышала, все стало нормально. Но это был, наверное, самый страшный момент в моей жизни», — заключила бизнесвумен.

Ранее мы писали о том, что Оксана Самойлова провела экскурсию по новому семейному дому. Как отметила знаменитость, в нынешней недвижимости есть большой бассейн, СПА-зона, веранда, хамам и многое другое.