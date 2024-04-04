Бассейн, гигантская гардеробная и мебель из Китая: Оксана Самойлова показала новый дом

Блогер Оксана Самойлова провела экскурсию по новому семейному дому. Еще совсем недавно она жаловалась, что для ее родных он маловат, ведь он гораздо меньше прошлого особняка. Но со временем супруга рэпера Джигана привыкла.

В нынешней недвижимости звезд не так много комнат, но, как призналась Оксана, есть все необходимое для жизни: большой бассейн, СПА-зона, веранда, хамам и многое другое.

«Несмотря на то, что этот дом во много раз меньше, чем предыдущий, я его называю кубик Рубика. Для жизни в нем есть все самое-самое необходимое типа бассейна», - отметила Самойлова на своем YouTube-канале.

Кухня у знаменитостей совмещена со столовой, оттуда есть выход на улицу, где расположены стол со стульями. По словам Оксаны, в солнечную погоду они там пьют чай.

У каждого ребенка в семье есть своя комната, также есть много технических помещений. Например, кладовую Самойлова переделала под гигантскую гардеробную. Она призналась, что ее вещи просто не помещались в шкафы, поэтому она решила перенести все в отдельное место. Кроме того, есть и уголок для животных звезд. В доме живут кролики, ящерицы и тараканы. Последними приходится кормить пресмыкающихся.

«Бывают ситуации, когда дети плохо закрывают коробку и тараканы разбегаются по всему дому. Просто отвратительно», - поделилась блогер.