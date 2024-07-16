«Плюет на страну»: критик Соседов призвал забыть о братьях Меладзе

Музыкальный критик Сергей Соседов в беседе с сайтом «Страсти» заявил, что о братьях Меладзе необходимо забыть. По его мнению, время Валерия и Константина навсегда ушло.

«О тех, кто плюет на страну, которая сделала им имя и успех, говорить не нужно. И ходить на их концерты не стоит. О них нужно просто забыть», – поделился критик.

Соседов порассуждал о том, кто мог бы заменить Валерия и Константина Меладзе в российском шоу-бизнесе. По признанию критика, они действительно являются талантливыми артистами, но «талант – не индульгенция от всех грехов». Будут другие звезды, и это – не только люди.

«Сегодня на серьезную арену выходит искусственный интеллект. Возможно, в недалеком будущем артисты уже будут не нужны. Петь всеми возможными голосами будет ИИ. Уже сейчас он это делает лучше многих певцов», – объяснил критик.

Полный материал сайта «Страсти» о начале творческого пути братьев Меладзе, изменах и скандалах в личной жизни, а также о том, что происходит с ними сейчас, можно прочитать здесь.