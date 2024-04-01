«Террористы не дали ему спокойно уйти»: Отар Кушанашвили высказался о смерти Василия Уткина

В прошлые выходные в Москве состоялось прощание с журналистом и спортивным комментатором Василием Уткиным. Однако церемония омрачилась известием о теракте, случившемся 22 марта в «Крокус Сити Холле». Журналист Отар Кушанашвили в авторской программе на Youtube-канале «Каково?!» высказался о произошедшем и поделился воспоминаниями о комментаторе.

Отар Кушанашвили заявил, что из-за теракта близкие не смогли попрощаться с Василием Уткиным как положено. Телеведущий увидел в этом несправедливость.

«Прошла практически неделя после того, как мы простились. Уход Василия Уткина, то есть погребение, официально совпало с огромной бедой для всей страны. Я подумал: „Боже мой! Даже не дали спокойно Васе уйти!“. Грандиозному во всех смыслах», — высказался Отар Кушанашвили.

По словам телеведущего, у спортивного комментатора был непростой характер. Однако Отар Кушанашвили добавил, что за счет своего набора качеств Василий Уткин и не должен был быть простым.

«Даже те, кто позиционирует себя, как его друзья, говорили про тяжелый характер Васи. А меня все время одолевала мысль: „С чего он должен был быть простым, при таком наборе качеств, которые делали его без малого гением: он лучше всех писал, лучше всех говорил“», — поделился журналист.

Также Отар Кушанашвили отметил профессиональное мастерство комментатора. По мнению критика, новое поколение спортивных комментаторов будут равняться на Василия Уткина.

«Как комментировал Вася Уткин, как комментировал ушедший до него Юрий Розанов, так никто не сможет. Появятся новые звезды, но, уверяю вас, пришедшие, если они не идиоты и меднолобые дураки, будут впитывать творчество таких людей, как Розанов и Вася Уткин», — заявил телеведущий.

Напомним, Василий Уткин ушел из жизни 19 марта в возрасте 52 лет. Предварительной причиной смерти называют тромбоэмболию легочной артерии.

Ранее сообщалось о том, что раскрыты подробности последних дней жизни Василия Уткина.