Больше не друзья с Лерой Кудрявцевой? Катя Гордон начинает сольную карьеру

Юрист Катя Гордон сообщила о начале сольной карьеры певицы. Она призналась, что не рассчитывает на поддержку коллег по шоу-бизнесу.

Соответствующий пост появился в соцсетях юриста.

«Я решила начать профессионально заниматься своей сольной карьерой. Я знаю, что мне будет сложно. Я знаю, что рассчитывать на поддержку коллег по шоу-бизнесу мне не придется. Так устроен шоу-бизнес, щедрых людей там очень мало. Все завистливые. Есть классные приличные люди, но в большинстве своем дорвавшиеся до славы забывают про все остальное и очень ревниво относятся к другому», - рассказала Гордон.

Она призналась, что никогда не занималась творчеством серьезно, но уверена – «время пришло».

«Я начинаю шествие к своему большому сольному концерту. Я больше не смущаюсь, не извиняюсь и не оправдываюсь за то, что пою», - поделилась юрист.

Она пообещала показывать, как пишет песни, а также знакомить с музыкантами.

Ходят слухи о разногласиях Гордон с ведущей Лерой Кудрявцевой, которые некоторое время назад создали группу. На опубликованных юристом видео с празднования дня рождения Леры тоже нет.

В конце октября сообщалось, что знаменитости якобы помирились и Кудрявцева подарила подруге сумку за 250 тыс. рублей.