«Терпеть не могу пафос»: актер Максим Аверин объяснил, почему не уедет из России

Актер Максим Аверин во время съемок сериала «Склифосовский» в Кисловодске ответил на вопрос журналистов, мог бы он после завершения карьеры переехать туда жить. На это артист заявил, что не представляет жизни без России.

Его слова приводит сайт Kp.ru.

«Терпеть не могу этот пафос, но, тем не менее, я - русский артист… Я не представляю себе жизни без своей страны», - поделился актер.

Он объяснил, что говорит на русском языке и не смог бы думать и чувствовать на каком-то другом.

Отмечается, что сериал с Авериным снимают возле санатория «Кисловодский». Отдыхающие узнали актера и в какой-то момент бросились к нему, чтобы взять автограф и сфотографироваться. Аверин никому не отказал поклонникам.

В других местах съемок звезде не давали прохода. Так, на канатной дороге Аверина спасали от навязчивых поклонников. Говорится, что неизвестная девушка даже кинулась обниматься.

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